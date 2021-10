Vendaval e chuva de granizo provocam estragos em 16 municípios do Estado; região da Comcam foi afetada

ATENDIMENTO

A Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná está com as equipes em campo para ajudar no socorro às vítimas. Profissionais da assistência social auxiliam a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros no atendimento aos desalojados e desabrigados.

Equipes da Copel atuam em todos os municípios atingidos para reestabelecer a energia. O número de imóveis sem luz neste domingo está sendo atualizado.

O secretário Ney Leprevost desencadeou o plano de contingência do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). A primeira ação foi ajudar a alojar as pessoas, o que está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros e pela rede de assistência social de todos os municípios.

“A Defesa Civil está realizando um levantamento completo da situação. O governador Ratinho Júnior me autorizou a orientar os prefeitos que sentirem necessidade real para que decretem estado de calamidade, pois assim poderemos liberar recursos para os municípios atingidos comprarem material de construção para as pessoas reconstruírem suas casas”, informou o secretário de Justiça, Família e Trabalho.

Ele disse que está pedindo aos prefeitos, através de suas secretarias de Assistência Social, que organizem postos de coletas de donativos para as vítimas das tempestades. “A urgência é garantir teto, cobertores, água potável e alimentação”, explicou.

ORIENTAÇÃO

Os municípios que precisarem de orientação neste domingo, podem entrar em contato com os escritórios da Sejuf na sua região ou com Larissa Marsolik, chefe do Departamento de Assistência Social da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho pelo celular 41 9 9943-3687 ou email [email protected]

“A previsão é de mais chuva nas próximas horas. O atendimento de ponta é feito pelo Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e as prefeituras. Mas nós, da Sejuf, vamos nos manter mobilizados para ajudar em tudo que for necessário”, afirmou Leprevost.