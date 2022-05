Carneiro no Buraco será servido em julho e convites são limitados

O prato típico de Campo Mourão, Carneiro no Buraco será servido, no dia 10 de julho, segundo domingo do mês, mas sem a tradicional Festa Nacional, já que a mesma não será promovida pelo Prefeitura de Campo Mourão.

O almoço será servido no Recanto do Criador, no Parque de Exposições. O preparo do prato ficará por conta do buffet Mundial. Os convites já estão sendo vendidos por R$ 60. Crianças de 5 a 10 anos pagam R$ 30,00.

O Carneiro no Buraco tem o acompanhamento de arroz, salada e pirão e os convites são limitados, sujeito a não ter sobras para venda no dia do almoço.

Os convites podem ser adquiridos no Pet Shop Mundo Animal (em frente ao Paraná Supermercado do centro); e loja Club Rosa (esquina da Prefeitura Municipal). Mais informações e convites, pelo Whatsapp 9 99252268, com Carlinhos.