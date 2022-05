Congresso científico do Paraná acontece entre 23 a 27 de maio

O XII Congresso Científico e Cultural do Estado do Paraná (Conccepar) está confirmado para os dias 23 a 27 de maio deste ano. O evento será realizado de forma híbrida [presencial, em Campo Mourão e online, pela internet].

Até agora, mais de 2.500 estudantes, professores e interessados de todo Brasil já realizaram as inscrições, pois o evento interessa à comunidade em geral e os conteúdos são transversais para adquirir conhecimento integral. A previsão dos organizadores é chegar aos 3.500 participantes. As vagas podem ser garantidas exclusivamente pelo www.conccepar.grupointegrado.br até o dia 23 de maio.

Nas edições anteriores, cerca de 20 mil pessoas estiveram nos encontros para falar sobre ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente. Em 2022, o congresso terá um olhar voltado às mudanças que a sociedade está vivenciando e vai trazer assuntos e palestrantes relevantes para fomentar ideias e provocar transformações. Os eixos abordados nesta edição são a Humanidade e Cidadania; Inovação; Sustentabilidade e Meio Ambiente; Saúde e Bem-estar.

“O congresso tem um impacto muito grande na formação dos estudantes. O evento permite que o acadêmico e os participantes ampliem sua visão de mundo, sua rede de contatos e tenham acesso a informações culturais, científicas, relevantes e de elevada qualidade”, destaca a supervisora de extensão do Centro Universitário Integrado, Mariana Pavanelli.

ATRAÇÕES CONFIRMADAS

Entre os palestrantes confirmados estão profissionais renomados dentro e fora do Brasil, como a atriz Denise Fraga – que irá fazer a palestra de abertura do evento – e Jaqueline Goes, biomédica e cientista que integrou a equipe que mapeou os primeiros genomas do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) no Brasil em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país.

A média no resto do mundo para esse mapeamento foi de 15 dias. Graças a esses e outros trabalhos, Jacqueline está na lista das ’20 Mulheres de Sucesso do Brasil’, da revista Forbes.

Outra novidade da edição deste ano é que as palestras internacionais terão tradução simultânea, podendo ser ouvidas no idioma nativo ou em português. Além das conferências, o evento terá minicursos, oficinas, mesas-redondas, visitas técnicas, apresentações e exposições culturais.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Um dos destaques do XII Conccepar é a apresentação de trabalhos científicos. Todos os acadêmicos do Centro Universitário Integrado [graduação presencial, EAD e pós-graduação] – assim como egressos da instituição e membros da comunidade – podem inscrever trabalhos para serem apresentados no congresso.

Os resumos podem ser o resultado de projetos de pesquisa, ensino, extensão ou revisões de literaturas não publicadas. Todos os trabalhos passarão por uma avaliação da instituição, que seguirá critérios como objetivos relevantes, metodologia adequada, aprovação em comitê de ética (quando cabível), resultados apresentados com clareza e conclusões pertinentes. Além disso, os resumos passarão por uma verificação com ferramentas antiplágio. Todas as normas para submissão de trabalhos estão disponíveis no site do evento.

Haverá premiação em dinheiro e certificação para os melhores trabalhos de cada área do conhecimento (1º lugar – R$ 300,00 / 2º lugar – R$ 200,00 / 3º lugar – R$100,00), além de serem convidados a publicar nas Revistas Científicas do Centro Universitário Integrado, no sistema Fast-Track.

Para enviar o resumo, o participante precisa acessar o site do Conccepar e clicar na guia “Resumos”. Os trabalhos poderão ser enviados até o dia 13 de maio de 2022 e o envio só será possível após a efetivação do pagamento da inscrição, o que pode levar até dois dias úteis.

SUSTENTABILIDADE

Pensando em fomentar a sustentabilidade e o desenvolvimento local, os brindes do Conccepar serão confeccionados de forma ecologicamente correta.

Cerca de 3.500 ecobags serão distribuídas aos inscritos. As bolsas serão feitas por um grupo de nove costureiras de Campo Mourão, que terão renda extra de mais de um salário mínimo cada. A organização dessa equipe foi viabilizada pela Secretaria Municipal de Assuntos da Comunidade. Já o Grupo Morena Rosa doou cerca de mil metros de tecidos que seriam descartados, mas será aproveitado para as ecobags.

Além disso, os painéis do evento, confeccionados em papel, serão doados para a Associação dos Trabalhadores com Materiais Recicláveis e Prestação de Serviços Vila Guarujá (Associguá) e Cooperativa Resíduo Solidário (Cooperesíduos), ambas de Campo Mourão.

FESTIVAL DE MÚSICA

No encerramento do XII Conccepar será realizado o 10º Festival de Música Integrado, um evento artístico cultural que premiará os talentos musicais da comunidade acadêmica do Centro Universitário Integrado e região. Os participantes podem concorrer nas categorias artista solo, dupla ou banda. Haverá premiação em dinheiro para as três melhores atrações (1º lugar – R$ 1.500,00 / 2º lugar – R$ 1.000,00 / 3º lugar – R$500,00).

PALESTRAS CONFIRMADAS

No dia 23 de maio, às 19h30, a atriz Denise Fraga coordena a palestra Conexões humanas em tempos digitais.

No dia 24 de maio, às 19h30, a doutora em Patologia Humana e Experimental pela Universidade Federal da Bahia e cientista Jaqueline Goes ministra a conferência Caminhos científicos e a vigilância genômica na pandemia de Covid-19.

Também no dia 24, às 19h30, o doutor em Ciências da Educação pela Universidad Militar Mariscal Bernardino Bilbao Rioja, Juan Carlos Arroyo Mendizábal ministra a palestra Educação pós-pandemia.

No dia 25, às 19h30, a consultora do Sebrae e professora de graduação e pós-graduação Gisele Reis dos Santos faz a palestra Como ganhar autoridade na internet através do marketing digital.

Também no dia 25, às 19h30, a doutora em Cálculo Econômico pela Universidade de Marmara, na Turquia, Sema Yilmaz Genç, ministra a palestra Brazil Economic Thought History [História do Pensamento Econômico do Brasil].

No dia 26, às 20h30, a doutora em Educação pela Universidade Científica do Sul, do Peru, Sandra Meza Balvín ministra a palestra Tendencias actuales de la Investigación en Ciencias Tecnológicas [Tendências Atuais em Pesquisa em Ciências Tecnológicas].

“Depois de dois anos de pandemia e eventos acontecendo de forma totalmente on-line, estamos muito animados e orgulhosos em trazer novamente uma edição presencial do Conccepar, com muito conhecimento, cultura e troca de experiências”, complementa Mariana Pavanelli.

O XII Conccepar é um evento realizado pelo Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia (IN2) e organizado pelo Centro Universitário Integrado.