Acicam no “Campo Mourão no Prato”/Edição de Inverno

A Associação Comercial e Industrial (Acicam), juntamente com a Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico e o curso de Turismo da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), são os realizadores do Festival “Campo Mourão no Prato” – Edição de Inverno. Cinquenta e um estabelecimentos do setor gastronômico da cidade estarão comercializando pratos com preço máximo de R$ 24,90 a partir de sexta-feira (dia 14).

A iguaria oferecida por cada empresa participante dentro da promoção pode ser consultada através do Instagram, na página “@cmnoprato”. Na edição anterior do festival, que aconteceu em fevereiro passado, foram comercializados 6.106 pratos pelos 31 estabelecimentos que aderiram à promoção. O aumento no número de empresas participantes para a edição de inverno girou em torno de 60 por cento.

Uma pesquisa apontou que mais de 50 por cento das pessoas que pediram os pratos do festival na edição passada foram novos clientes das empresas e que 76 por cento foram em mais de um restaurante. Segundo os organizadores, as vendas exclusivamente dos pratos ofertados pelas empresas na promoção somaram mais de R$ 150 mil em fevereiro.

O Festival “Campo Mourão no Prato” – Edição de Inverno vai se estender até o dia 30 de julho. Divulgar a gastronomia local, fomentar as vendas do segmento e estimular o mourãoense no sentido que conheça o que estão fazendo os restaurantes, bares, lanchonetes, cafés, pizzarias e demais empresas do ramo de alimentos da cidade são os objetivos da promoção.

Será a terceira edição do festival, que foi realizado pela primeira vez em 2021, exclusivamente online, devido às restrições decorrentes da pandemia de Covid. A iniciativa, liderada pela administração municipal, teve o objetivo de amenizar os efeitos da pandemia sobre o segmento da gastronomia, um dos mais afetados.