Carneiro no Buraco é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná

Campo Mourão comemora uma importante conquista cultural: a Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) aprovou o projeto de lei que reconhece oficialmente o prato típico de Campo Mourão, o Carneiro no Buraco, como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná. A proposta, de autoria dos deputados Hussein Bakri (PSD) e Jorge Gomes Brand, o “Goura”, agora segue para sanção do governador Ratinho Júnior.

Criado em 1962, o Carneiro no Buraco surgiu da criatividade e espírito comunitário dos mourãoenses. A ideia era preparar uma refeição saborosa e diferente para receber autoridades. Desde então, o Carneiro no Buraco passou de um experimento culinário a um dos maiores símbolos da identidade local.

A receita original envolvia o cozimento lento da carne de carneiro em um buraco no chão, forrado com lenha e folhas de bananeira, onde a carne era colocada em uma panela de ferro junto a legumes como batata, cenoura, mandioca, abóbora, além de temperos especiais. A técnica confere ao prato um sabor marcante e único. Com o tempo, o preparo foi aprimorado, inclusive com buracos revestidos com cimento, mas sempre mantendo a essência tradicional.

Em 1991, a Prefeitura de Campo Mourão instituiu a Festa Nacional do Carneiro no Buraco, que hoje é um dos principais eventos gastronômicos do Paraná. Realizada anualmente em julho, em 2025 a estimativa é que cerca de 80 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições durante a festa, que movimenta setores como turismo, comércio, hotelaria e gastronomia. O evento conta com shows, feira de produtos locais, apresentações culturais, exposição de artesanato e, claro, a preparação do prato em buracos feitos especialmente para a ocasião em um pavilhão do parque.

Os tachos são preparados por uma Cozinha Única, mantendo viva a tradição e promovendo a integração da comunidade. O evento é um verdadeiro espetáculo culinário e cultural, com participação ativa de moradores, empresários, voluntários e visitantes de todas as partes do país.

Para o prefeito Douglas Fabrício, o reconhecimento estadual é um marco na valorização da história e da cultura local. “O Carneiro no Buraco é muito mais do que um prato típico. É a expressão da nossa história, da união da nossa gente e da força da nossa cultura. Campo Mourão agradece aos deputados propositores e se orgulha de levar esse símbolo para todo o Paraná”, destacou o prefeito.

O deputado Goura também reforçou a relevância do projeto. “O Carneiro no Buraco extrapola os limites de Campo Mourão e já faz parte do imaginário cultural do Paraná. Reconhecer esse prato como patrimônio imaterial é valorizar nossas raízes e tradições”, afirmou.