CM/Futsal vence Marechal e sobe na tabela da Liga Nacional

Em jogo marcado por erros de arbitragem, que dificultaram ainda mais o trabalho em quadra, contra tudo e contra todos, o Campo Mourão Futsal conquistou uma brilhante vitória por 5 a 3 na noite desta segunda-feira, jogando contra Marechal pela Liga Nacional na Arena UTFPR.

Bastante equilibrado, o primeiro tempo terminou em 2 a 2, com Gu Cardoso e Silva, que fez sua estreia, marcando para Campo Mourão, Quixeré e Luan, anotando para Marechal.

ARBITRAGEM CONFUSA

No segundo tempo, os visitantes passaram à frente com Murilo, marcando o terceiro gol depois de lance mal interpretado pela arbitragem, que expulsou o jogador mourãoense Silva, ação que prejudicou Campo Mourão. Logo depois, em novo erro da arbitragem, a bola toca nitidamente na mão do defensor de Marechal dentro da área, originando clara penalidade não anotada. “Pênalti claro, a mão estava dentro da área e interceptou a trajetória da bola”, afirmaram os comentaristas do SporTV.

A VIRADA

O empate mourãoense veio com o erro na saída de bola de Marechal, que lançou o goleiro-linha à quadra, mas falhou na troca de passes. Maicon recebeu passe com qualidade, fez 3 a 3 e deixou tudo igual novamente. A nova virada no placar saiu dos pés de Bruninho, que acertou chute certeiro em jogada de bola parada. Não demorou e Tom ampliou o placar para Campo Mourão em jogada de contra-ataque. “Vitória é muito importante em qualquer momento, neste que vivemos então nem se fala. A equipe vem jogando bem, mas os resultados não estavam acontecendo. Agora é voltar a trabalhar focado para buscar novos resultados positivos”, disse Tom.

SUBINDO NA TABELA

Com o resultado Campo Mourão ganha três posições, vai a 8 pontos e sobe para a 18ª colocação passando Joaçaba, Blumenau e Umuarama, ficando fora da zona de classificação apenas pelo saldo de gols.

No próximo domingo (05), Campo Mourão volta a jogar em casa pela LNF, quando recebe o Carlos Barbosa, às 11h00 da manhã na Arena UTFPR.