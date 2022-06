Carneiro no Buraco: Buffet Mundial coloca mais 150 convites à venda

Devido ao grande aumento da procura pelo Carneiro no Buraco, o Buffet Mundial colocou mais 150 convites à venda. O almoço do prato típico de Campo Mourão será servido no dia 10 de julho, no Recanto do Criador (Parque de Exposições).

Cada convite custa R$ 60,00. Criança de 6 a 10 anos pagam R$ 30,00. Todos os convites dão direito a um prato e uma caneca personalizada. Além do almoço, haverá a Prova Nacional 3 Tambores que ocorre nos dias 9 e 10 de julho, no Parque de Exposições .

No dia 10 de julho o evento será aberto a partir das 10 horas. Os pontos de venda do convite são: Pet Shop Mundo Animal (em frente ao portão principal do Supermercado Paraná do Centro) e na Loja Club Rosa (na esquina da Prefeitura Municipal de Campo Mourão). Mais informações e ingresso pelo Whatsapp (44) 9 9925 2268 ou (44) 9 9992 4900.