CM/Futsal joga em Palmas hoje para subir na tabela do Paranaense

Em jogo isolado da 15ª rodada do Paranaense, o Campo Mourão Futsal enfrenta hoje (27), às 20h10 o Palmas, fora de casa, no ginásio Monsenhor Engelberto. Um importante confronto para o time mourãoense, que poderá dar um salto na tabela do 11º para o 7º lugar, em caso de vitória.

Para superar o adversário, o técnico Juninho terá a volta do ala/fixo Silva, que não atuou contra o Joaçaba no último sábado (25) pela Liga Nacional. Contudo, Bruninho sofreu uma pancada na lombar diante do time catarinense e desfalca a equipe no duelo de hoje em Palmas.

AO VIVO

O jogo terá transmissão da Integrado Carneiro TV, pelas plataformas oficiais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook).

Já na quarta-feira (29), Campo Mourão terá outro importante compromisso. O Carneirão estreia na Copa Paraná em Toledo, em jogo marcado para às 20h15.