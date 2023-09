Carnavalescos do RJ já trabalham em criação de carros alegóricos para o Natal em Campo Mourão

Executora do projeto cultural “Campo Mourão – Cidade Natal/2023”, a Associação Sou Arte (ASA) já deu início a preparação dos carros alegóricos para o tradicional Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira. A novidade neste ano serão os carros alegóricos completamente repaginados por profissionais com vasta atuação em escolas de samba que participam do Carnaval do Rio de Janeiro.

O cortejo natalino é a segunda atração da programação do projeto que mais atrai público, superada apenas pela apresentação do espetáculo de abertura na praça da Catedral de São José, com a chegada do Papai Noel. Mais de 500 figurantes e cerca de 10 carros alegóricos vão participar do cortejo, que vai mobilizar toda a trupe profissional da Associação Sou Arte, estudantes participantes de projeto desenvolvido pela entidade, artistas contratados e pessoas da comunidade. Uma vez mais serão instaladas arquibancadas metálicas, com a colocação de grades para isolamento da via e reforço na iluminação.

A contratação de profissionais do Carnaval carioca tem o objetivo de assegurar um novo visual aos carros alegóricos, tornando o evento ainda mais atrativo. Os projetos já foram elaborados e a equipe de metalúrgicos da companhia artística, juntamente com os profissionais vindos do Rio de Janeiro, coordenados pelo diretor Artístico, Jeferson Carlos, está preparando as primeiras plataformas dos novos carros alegóricos.

O projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal” é uma realização do Ministério da Cultura – Governo Federal/União e Reconstrução, viabilizado através da Lei de Incentivo à Cultura. Sete empresas e instituições já confirmaram patrocínio: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Tonello e Machado da Luz (Supermercados Paraná), Agência Fomento Paraná, Unimed Regional, Condor Hipermercado e o Integrado Colégio e Faculdade. Também está confirmada, uma vez mais, as parcerias com a Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial (Acicam).

Esta será a sexta edição do projeto, que não aconteceu em 2021 devido a dificuldades decorrentes da pandemia de Covid.