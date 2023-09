Incêndio destrói três veículos em garagem de ônibus em Barbosa Ferraz

Pelo menos três veículos foram destruídos em um incêndio de grandes proporções ocorrido no início da madrugada deste domingo, 10, em uma garagem de ônibus, na cidade de Barbosa Ferraz. De acordo com informações da Polícia Militar, foram queimados um veículo Fiat Ducato Marticar; um microônibus Marcopolo Volare W9, e um ônibus Mercedes Benz/Marcopolo Paradiso R.

Um quarto veículo não chegou a ser atingido pelo fogo, porém, por estar próximo às chamas acabou parcialmente danificado em sua lateral direita. A garagem está localizada na saída para o município de Fênix.

A Polícia Militar foi acionada por moradores vizinhos que perceberam o incêndio. A informação recebida era de que as chamas estavam se alastrando muito rápido com perigo de atingir casas vizinhas.

De imediato a equipe deslocou até o local constatando o incêndio. A equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão foi acionada, assim como uma equipe do Almoxarifado com dois caminhões pipas do município que iniciaram o combate das chamas até chegada dos bombeiros.

Na garagem havia ainda cerca de três tanques de combustível diesel que poderiam explodir caso fossem expostos ao calor ou contato direto com as chamas. No entanto, com a chegada do Corpo de Bombeiros o fogo foi extinto evitando maiores danos.

A estrutura metálica da cobertura da garagem acabou caindo e se escorando sob um dos veículos queimados. A Policia Civil compareceu ao local a fim de que sejam tomadas as devidas providências de Polícia Judiciária para apurar as causas do incêndio.