Caravanas de várias regiões do PR no “Acicam Conecta” no dia 24 de julho

No decorrer desta semana, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão recebeu a confirmação da participação de caravanas de empresários e lideranças das regiões Central e Sudoeste do Paraná no evento “Acicam Conecta”, que a entidade realiza no próximo dia 24. A promoção comemorativa aos 72 anos de fundação da entidade empresarial chama a atenção pela participação de cinco palestrantes de renome nacional e a abordagem de temas diretamente relacionados a inovação, comunicação e liderança.

Ligações com pedidos de informações adicionais sobre a promoção por parte de empreendedores de outras cidades são recebidas diariamente pela Acicam e a grande repercussão alcançada com o evento superou todas as expectativas. A estimativa é de que o evento atraia também participantes de grande número de municípios não apenas de Campo Mourão e desta região, mas também das regiões polarizadas por Maringá, Cianorte, Umuarama e Cascavel.

O Acicam Conecta vai acontecer nas dependências do Mourão Garden (saída para Maringá) e a programação – que vai se estender da manhã a noite – inclui palestras com Dado Schneider – “O paradoxo da geração Z e a alta performance no trabalho” (9 horas); Carlos Tramontina – “Desafios e esperança: olhando o presente e se adaptando ao futuro” (10h30min); Sarah Buchwitz – “Marketing – autenticidade é a chave da economia criativa” (14 horas); Caio Coppolla – “Tendências e Futuro do Brasil” (15h30min) e Léo Chaves (da dupla Victor & Léo) – “A tríade do líder” (19h30min). Sua palestra será seguida da apresentação “Voz & Violão”.

A última palestra será precedida de cerimonial comemorativo ao aniversário da Acicam, a mais antiga entidade empresarial do Município e da região. O encerramento da programação será com coquetel, às 21h30min.

Os convites estão à venda na secretaria da Acicam, que funciona no último pavimento do Centro Empresarial Cidade. É o maior evento realizado pela entidade precursora do associativismo empresarial nesta região. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através do telefone (44) 3518 8000.

A programação do Acicam Conecta começa às 7h30min com credenciamento dos participantes e café da manhã.