Caravana de Maringá e Cianorte veio conhecer ecossistema de inovação de CM

Uma caravana composta por 37 representantes de instituições de ensino superior, associação comercial, empresários do setor de tecnologia e de serviços públicos das cidades de Maringá e Cianorte esteve em Campo Mourão nesta quinta-feira (23) para conhecer o ecossistema de Inovação do município.

O grupo esteve no campus da UTFPR, na Fundação Educere e na Casa do Empreendedor, onde foi recepcionado pelo secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma e equipe.

Campo Mourão está há dois anos seguidos entre as 10 cidades do Paraná com maior número de startups. Em 2022 ficou na 8ª posição entre os 399 municípios do Estado, o que tem atraído a atenção até de cidades maiores sobre as iniciativas de sucesso.

“Receber essas pessoas para conhecer nossas ações é um indicador de que Campo Mourão está no caminho certo e podemos fazer do interior, um celeiro de tecnologias, oportunidades e redução de desigualdades”, enfatizou o secretário.