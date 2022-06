Trabalho infantil foi tema de palestra na Escola Municipal Cidade Nova

“Criança não deve trabalhar…Infância é para sonhar!!!”. Esse foi o tema da palestra ministrada nesta quinta-feira (23) pela psicóloga Gabriela Markus Chaves para alunos da Escola Municipal Cidade Nova. Essa foi uma das ações desenvolvidas pela Secretaria da Educação por meio do Projeto do Ministério Público do Trabalho nas escolas, em parceria com o CREAS, Comitê Intersetorial da Rede de Cuidado e Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência e Comitê Intersetorial de Erradicação do Trabalho Infantil.

Direcionada a alunos do 4º e 5º anos, a palestra abordou sobre os prejuízos do trabalho na vida da criança ou adolescente. “Uma coisa é um adulto trabalhar. Outra é a criança, que ainda não tem o corpo desenvolvido para determinadas atividades”, explica a palestrante, que também explicou sobre as atividades que as crianças podem fazer no ambiente doméstico.

Conforme a psicóloga, existe uma preocupação mundial das instituições públicas em relação a esse problema. Tanto que 12 de junho é o dia nacional e internacional de combate ao trabalho infantil. A data é uma oportunidade para sensibilizar, informar, debater e dar destaque ao combate a essa violação de direitos de crianças e adolescentes.

A Secretaria Nacional de Assistência Social, tem promovido o fortalecimento de uma agenda intersetorial de combate ao trabalho infantil, integrando ações das políticas públicas de Assistência Social, Educação, Saúde, Direitos Humanos e Trabalho.

Segundo a palestrante, ainda é comum essas ações encontrarem resistência. “Sabemos que antigamente isso era comum, mas precisamos mostrar que o trabalho infantil trouxe consequências, como problemas de saúde, além de que é comum crianças que entram no trabalho muito cedo abandonarem a escola”, complementou a psicóloga.