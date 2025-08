CAPS II de CM promove “arraiá” com comidas típicas, karaokê e bingo para usuários do serviço

Na última sexta-feira, 1º de agosto, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) de Campo Mourão realizou o tradicional “Arraiá do CAPS” com muita animação, comidas típicas, brincadeiras e música. O evento foi destinado aos atendidos pelo serviço de assistência psicossocial e teve como objetivo promover momentos de integração, alegria e fortalecimento dos vínculos entre usuários e equipe.

A festa contou com uma programação especial, incluindo karaokê, bingo e uma variedade de pratos típicos das festas juninas. A decoração colorida transformou o espaço em um verdadeiro ambiente festivo e acolhedor, reforçando a proposta de cuidado e convivência comunitária que orienta a atuação da rede de atendimento da saúde no município.

Para a coordenadora do CAPS II, Patrícia Gonçalves, momentos como esse são fundamentais no processo de cuidado psicossocial. “O Arraiá é uma atividade terapêutica e afetiva. A gente percebe como os usuários se sentem pertencentes, valorizados e felizes. Essa integração fortalece vínculos e estimula a autonomia de cada um dentro do seu próprio processo de recuperação.”

A iniciativa faz parte das ações promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde para humanizar os atendimentos e incentivar a participação ativa dos usuários em atividades culturais e sociais. O CAPS II é referência no atendimento a pessoas em sofrimento psíquico e trabalha com base em um modelo que prioriza o acolhimento, a escuta qualificada e o fortalecimento da cidadania.