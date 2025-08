Policiais do 11º BPM se destacam em competições esportivas

Dois policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar se destacaram em importantes competições esportivas realizadas no estado do Paraná nesse fim de semana. O 2º Sargento Cordeiro sagrou-se campeão na categoria acima de 100 kg da Copa Fronteira de Jiu-Jitsu, torneio que reuniu atletas de alto nível em uma das modalidades que exige técnica, força e resistência.

No mesmo dia, a Cabo Sirley representou brilhantemente o 11º BPM durante a 4ª Corrida do 25º BPM, competição tradicional entre militares e civis. A policial alcançou a 2ª colocação na categoria militar feminino – 12 km, demonstrando resistência, foco e determinação ao longo de todo o percurso.

Ainda neste domingo a Soldado Carraro alcançou o 3º lugar no Discovery Trail na cidade de Morretes, 21 km em montanha. O desempenho dos policiais reforça que a excelência no serviço policial vai além do cotidiano operacional. A dedicação ao esporte é também um reflexo do preparo físico, mental e emocional necessário à atividade policial. São exemplos que inspiram e elevam o nome da Polícia Militar do Paraná dentro e fora das fileiras.