Divulgados os artistas selecionados para o 9º Salão de Arte Contemporânea

A Secretaria Municipal de Cultura de Campo Mourão divulgou o resultado final do 9º Salão de Arte Contemporânea, no qual foram selecionados 31 dos 117 trabalhos inscritos. O evento, que se consolidou como uma das principais vitrines de artes visuais do interior do Paraná, recebeu obras de artistas de 10 estados brasileiros.

Os artistas selecionados devem encaminhar seus trabalhos à Secretaria Municipal de Cultura até o dia 28 de outubro, devidamente embalados e em condições adequadas para exibição. Conforme previsto no edital, foram recebidos trabalhos distribuídos nas categorias desenho e gravura, pintura, escultura, fotografia e artes gráficas (criações digitais) e instalação. Nesta edição, uma das novidades foi a criação do Prêmio Bernardo Matos para Novos Talentos, voltado a artistas iniciantes.

A comissão de avaliação foi formada pelos artistas Luiz Gustavo Vardanega Vidal Pinto, Luiz Lavalle Filho e Osmar Carboni, nomes reconhecidos no cenário das artes visuais no Paraná e no país. O grupo ficou responsável pela análise técnica e estética das propostas, levando em conta critérios como originalidade, linguagem contemporânea, domínio técnico e relevância artística.

As obras selecionadas integrarão a exposição oficial do salão no Teatro Municipal de Campo Mourão. Além de compor a mostra, os primeiros colocados terão suas obras incorporadas ao acervo municipal, reforçando a política de formação e preservação de patrimônio artístico.

“A cada edição, o Salão amplia sua projeção nacional e reafirma a importância de Campo Mourão como um polo cultural em ascensão. O nível técnico das obras recebidas demonstra a força da arte contemporânea produzida em diferentes regiões do país”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.

SELECIONADOS

DESENHO E GRAVURA – Luiz Carlos Brugnera, José Roberto da Silva, Esther Maria Braga Côrtes, Elena Bueno Ventura, Matheus de Simone Maciel e Gabriel Kleinke.

ESCULTURA – Antonio Mario Soares da Silva, Sheliza Onohine Makiyama, Juliane Bokermann Fausto, Manoela Miller Ayres da Motta, Pedro Maia Martins Junior e Aguinaldo Francisco dos Santos Junior tiveram seus trabalhos aprovados.

FOTOGRAFIA E ARTES GRÁFICAS – Ana Francisca Martins, Alice Schwarz Ferreira, Miriane Pacheco Figueira, Ana Beatriz Krichicovski de Souza, Mônica Flávia Cardoso Carvalho e Claiton Derli Biaggi.

INSTALAÇÃO – Daniela Soares dos Santos, Eduardo Soares Devens, Alexandro Teleginski, Washington Antônio da Silva, Fabrício Dias Medeiros e Marinice Skalski Costa.

PINTURA – Maria Luiza Bonetto Massad, Lívia Cristina Gomes, Josias Rickli Neto, Ricardo Alexandre Bafini Soares, Messala Rodrigo Rautenberg Junior e Eloisa Carla Fenato da Silva.

O Prêmio Bernardo Matos de Novos Talentos ficou com Bruno Stéphano Falcone, que passa a integrar o acervo municipal.