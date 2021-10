Cantor com covid faz fiscalização embargar show em Campo Mourão

A equipe de fiscalização da prefeitura de Campo Mourão embargou um show que acontecia na noite desta sexta-feira, na casa noturna Dona Chica, após receber denúncia e confirmar que um dos cantores que se apresentava no local estava com covid-19.

Por estar positivado pela doença, ele deveria estar em quarentena. Além do show embargado, o cantor poderá responder por crime contra a saúde pública, de acordo com a fiscalização.

O chefe da Fiscalização de Campo Mourão, Fernando Dias, disse que o embargo ocorreu após uma denúncia anônima. “Recebemos a denúncia, a Secretaria de Saúde confirmou que o cantor estava positivado e deveria estar em quarentena. Fomos ao local e o show foi embargado”, disse Dias.

Segundo ele, a casa noturna estava cumprindo com as demais medidas de segurança, como a ocupação de 50% de sua capacidade. “Infelizmente um caso lamentável, onde um dos cantores que deveria estar em quarentena se apresentava inclusive sem máscara”, declarou o chefe da Fiscalização.

Já a direção da casa informou em nota que não tinha conhecimento do caso positivo do cantor e que não havia nada de irregular no estabelecimento. Ainda assim, o chefe Fiscalização disse que o estabelecimento pode ser também responsabilizado.