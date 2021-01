Casa de Apoio aos Doentes de Câncer retoma atendimento e serve até 100 marmitas diariamente

A Casa de Apoio aos Doentes de Câncer e Outros de Campo Mourão, retomou suas atividades nessa terça-feira (12), após período de recesso de final de ano, servindo marmitas na oncologia da Santa Casa e no setor de hemodiálise do Instituto do Rim. A cada dia, são entregues entre 90 e 100 quentinhas para pacientes e acompanhantes.

O presidente da entidade, Vitor Augusto Ricci de Mendonça afirma que este importante trabalho de alimentar pessoas doentes nesta difícil etapa do tratamento, continua com muito empenho. “Tudo o que servimos na casa é fruto de doações da comunidade e de um grupo de empresários que assumiu a responsabilidade de manter esse importante trabalho social funcionando, afinal a casa ostenta grande dívida fiscal”, disse ele.

A Casa de Apoio aos Doentes de Câncer e Outros oferece também hospedagem para pacientes da região, que se deslocam para fazer o tratamento em Campo Mourão e muitas vezes precisam permanecer na cidade por alguns dias.

“Infelizmente por conta da pandemia da covid-19, não estamos podendo receber os pacientes da região, mas as marmitas continuam sendo servidas no hospital e no Instituto do Rim”, disse ele.

Moradora no distrito de Bourbônia, em Barbosa Ferraz, Maria de Lurdes Alves, 65 anos, acompanha o esposo que passa por tratamento de câncer na Santa Casa, há um ano e meio. Como na maioria das vezes o retorno só acontece depois das 12 horas, as marmitas servidas no local garantem o almoço.

“Essas marmitas são uma bênção. Sai de casa com meu marido hoje às 05h45 e agora podemos almoçar antes de voltar para casa”, disse ela. Assim como ela, dezenas de outras pessoas almoçam na Santa Casa, em um espaço já preparado com mesas e cadeiras.

Às terças-feiras, o almoço ainda é acompanhado de música ao vivo, com a dupla Marcelo Simões, no violão, e Leandro Moreira, no acordeon. “A gente se conhece há bastante tempo, já cantamos juntos e agora combinamos de toda terça-feira fazer uma apresentação para o pessoal que é atendido aqui no setor de oncologia da Santa Casa. É uma forma também de tornar o almoço deles mais agradável”, disse Leandro.

O presidente da casa afirma que ainda há muito a ser feito, cujo objetivo principal é manter a instituição em funcionamento após saldar uma dívida que gira em torno de R$ 160.000,00. “Essa é uma dívida tributária, que precisa ser paga para que possamos dar andamento a novos projetos. A meta é construir a casa de apoio mais perto da Santa Casa e o prefeito já manifestou apoio, mas para isso precisamos saldar essa dívida”, concluiu. Pessoas que queiram contribuir com doações em dinheiro poderão depositar qualquer quantia nas contas da entidade, abaixo descritas, ou se preferir, faça um pix.