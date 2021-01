Homem vai cobrar dívida de drogas e faz disparo

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h de ontem, para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, no Jardim Aeroporto, em Campo Mourão. Ao chegar ao local, o proprietário de uma residência disse aos policiais que uma pessoa armada chegou chutando o portão e procurando pelo seu filho.

Antes de sair do local, ele teria feito um disparo de arma de fogo. Conforme as informações da PM, o atirador foi até o endereço do rapaz por conta de uma dívida de drogas.

Ninguém ficou ferido e o autor do disparo não foi localizado pela equipe policial.