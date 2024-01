Homem é preso com diversos produtos furtados em lojas de CM

Um homem de 59 anos foi preso logo após fazer um “arrastão” em várias lojas no centro de Campo Mourão. Ao perceber que seria preso, ele abandonou as mercadorias. A ocorrência foi registrada no inicio da tarde desta quinta-feira, 18.

A Polícia Militar foi acionada e informada que o suspeito estava trajando camiseta marrom e boné preto com cinza. A equipe iniciou patrulhamento e avistou o suspeito correndo com as vestimentas iguais às repassadas.

Ao ser abordado ele confessou ter furtado algumas lojas, mas não soube informar quais seriam. A sacola com os produtos havia sido abandonada nas proximidades do local da abordagem e foi apreendida pelos policiais.

Muito alterado e aparentando estar sob efeito de drogas, ele resistiu à abordagem, mas foi dominado e encaminhado para a delegacia. Durante o trajeto chutou várias vezes o compartimento da viatura destinado aos presos.

O proprietário de um das lojas furtadas reconheceu alguns dos objetos levados de seu comércio, os quais foram localizados por funcionários de uma outra loja, também alvo do criminoso.

Outros objetos abandonados pelo autor também foram apreendidos, contudo, não foi possível localizar seus proprietários. Conforme relatos dos comerciantes, o individuo já é conhecido na área central pela prática de furtos na região central da cidade.