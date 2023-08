Campo Mourão vai construir casas para indígenas em aldeia

No próximo dia 29, a prefeitura de Campo Mourão realiza tomada de preços destinada à contratação de empresa de engenharia/arquitetura para a construção de cinco unidades habitacionais na comunidade indígena, instalada na região do Barreiro das Frutas. As casas terão 48 metros quadrados e serão edificadas em placas de concreto pré-fabricadas.

O prazo de execução das moradias será de 180 dias corridos, a contar da assinatura da ordem de serviços para execução das obras. Segundo relatório que consta do processo de licitação, a escolha do sistema de placas de concreto pré-fabricadas “visa atender a sustentabilidade, qualidade, produtividade e também a redução de perda e resíduos despejados”. Salienta ainda que a opção atende ainda “aos três pilares do sustentável: ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente adequado”.

A aldeia ocupa uma área de aproximadamente dois alqueires, adquirida em 2011, com recursos da Petrobrás. Está localizada nas imediações da Associação de Moradores da Comunidade do Barreiro das Frutas. Com a implantação da comunidade foram atendidos, há mais de 10 anos, guaranis que viviam em Jacarezinho, em terras em situação de litígio.

O grupo constituiu a Associação Indígena Arandu Aty-ARA para vivenciar o Nhanderekó, que é o modo de ser e viver Guarani, de práticas culturais na tradição milenar, sem conflito armado com a sociedade envolvente. Em homenagem ao líder indígena Guarani mato-grossense Marçal Tupã’i, assassinado por defender seu povo, deram ao local o nome de Terra Indígena ou Tekohá “Verá Tupã’Í”.

Liderados pelo Cacique Mbey Mbey Tupã, ali vivem famílias que se agrupam por tempo indeterminado ou até mesmo em definitivo. O local foi escolhido por estar às margens do Tapé Aviru- conhecido pelos não índios como Caminho de Peabiru, o caminho sagrado que leva à Terra Sem Mal.

“O Nhanderekó gravita em torno dessa milenar crença, cada dia mais fortalecida, ressignificada, do YvY Marãe’i, que é a Terra Sem Mal, e do caminho sagrado do Tapé Aviru, o Caminho de Peabiru”, acentua citação contida em laudo da licitação em andamento na prefeitura de Campo Mourão.

As licitações realizadas pelo poder público de Campo Mourão são divulgadas semanalmente pela unidade local do Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão).

INFRAESTRUTURA

Com a instalação da comunidade, surgiu a demanda pela implantação de infraestrutura. O Município de Campo Mourão, em conjunto com outros órgãos e instituições governamentais e não governamentais, tem promovido ações a fim de atender as demandas dos indígenas. Em 2021, através do programa Água no Campo (do Instituto Água e Terra – IAT) foi perfurado um poço artesiano na comunidade, com 120 metros de profundidade.

No início do ano passado, a prefeitura de Campo Mourão implantou a casa de passagem indígena, às margens da Perimetral Tancredo Neves. O Município adequou e cedeu a antiga Casa da Banda (que inclusive ganhou fogões a lenha, em razão das tradições indígenas). O local dispõe também de pátio para a instalação de barracas, para atender aqueles que mantêm a tradição.