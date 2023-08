Dois adolescentes são apreendidos com motocicleta furtada em Quinta do Sol

Dois adolescentes foram apreendidos na cidade de Quinta do Sol, após caírem de uma motocicleta que haviam acabado de furtar do pátio de uma igreja. A ação foi flagrada pelo genro da vítima, de 26 anos.

Ele disse que após o furto, viu os adolescentes transitando com a motocicleta pelas ruas da cidade e, pela placa, identificou que a mesma pertencia ao seu sogro. O rapaz foi atrás dos adolescentes e os abordou próximo à Coamo, após eles caíram com a motocicleta.

Ambos, de 13 e 14 anos, foram levados de volta até o pátio da igreja juntamente com a moto, uma Honda/CG 125 Today. Também compareceram até o local a Polícia Militar e os conselheiros tutelares que acompanharam os adolescentes juntamente com suas mães até a Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.

A motocicleta apresentava problemas mecânicos devido à queda e não tinha condições para rodar para ser encaminhada para a delegacia. Com isso, o proprietário foi orientado a fazer o recolhimento do veículo no pátio da igreja.