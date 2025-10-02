Campo Mourão inaugura Condomínio do Idoso com presença do governador Ratinho Júnior

A Prefeitura de Campo Mourão inaugura nesta quinta-feira (3) o Condomínio do Idoso Dona Lurdes Maria Piacentini, um projeto pioneiro do Governo do Paraná, por meio da Cohapar, em parceria com a administração municipal. A cerimônia contará com a presença do governador Ratinho Júnior, além de autoridades estaduais e municipais.

O empreendimento conta com 40 unidades habitacionais adaptadas para atender pessoas idosas com autonomia. Cada residência possui quarto, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, todos planejados para garantir conforto e acessibilidade. Além das casas, o condomínio dispõe de espaços coletivos como salão de festas, quiosque para jogos, academia ao ar livre, horta comunitária, salas para atendimentos em saúde, praça de convivência e piscina aquecida, que será utilizada em atividades coordenadas pela Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam).

A administração do condomínio será compartilhada entre Cohapar e município, com apoio de uma Câmara Técnica formada por representantes da Fecam, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Conselho Municipal do Idoso. Além disso, os próprios moradores serão incentivados a constituir uma associação para auxiliar na organização e definição das regras de convivência.

Segundo o Prefeito Douglas Fabrício, o projeto é mais do que um programa habitacional. “Cuidar da nossa população idosa é uma prioridade. Este condomínio é mais do que um projeto de moradia, é um espaço pensado para promover dignidade, autonomia e bem-estar para quem tanto já fez por nossa cidade. Estamos muito felizes em ver essa obra se concretizando e ansiosos para entregar um lar acolhedor e seguro aos futuros moradores”, afirmou.

A Secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan de Moraes, reforçou a importância da iniciativa para Campo Mourão. “O Condomínio do Idoso representa um marco para a política de assistência social do nosso município. Ele oferece não apenas moradia, mas também condições para que os idosos vivam com segurança, autonomia e inserção social. É um espaço de cuidado coletivo, onde as políticas públicas se encontram para garantir qualidade de vida”, destacou.

O Condomínio do Idoso de Campo Mourão integra a política estadual de envelhecimento ativo e saudável, já implantada em diferentes regiões do Paraná, e representa um avanço significativo na valorização e cuidado com a população idosa.