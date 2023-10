Campo Mourão terá show de acrobacias aéreas no sábado

Um show com acrobacias aéreas vai movimentar o céu de Campo Mourão no próximo sábado, dia 21 de outubro, às 11 e 15 horas, no aeroporto municipal. O show seria realizado durante a Feira de Aviação e Tecnologias Agrícolas, dias 1 e 2 de setembro, mas foi transferido por conta do tempo chuvoso.

A quem for prestigiar o evento a organização solicita a doação de um quilo de alimento não perecível que será doado ao Programa Mesa Brasil, do Sesc. O espetáculo aéreo será proporcionado pela equipe da Pro Tork, com manobras acrobáticas e uma exibição de habilidades de pilotagem.

“É mais um evento para marcar o aniversário de 76 anos de Campo Mourão com entretenimento e novidades para a população”, enfatiza o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

A 1ª Feira de Aviação e Tecnologias Agrícolas realizada em Campo Mourão foi também uma oportunidade de negócios. Segundo a organização, em dois dias os 26 expositores movimentaram R$ 6,2 milhões em negócios fechados e prospectados.

“Foi uma oportunidade de oferecer aos visitantes uma visão abrangente das últimas tecnologias em aviação e agricultura, ao mesmo tempo em que proporcionamos um ambiente propício para a criação de conexões e negócios”, destaca o presidente do Aeroclube e organizador do evento, Paulo Eduardo Riva Proetzek.