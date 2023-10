Campo Mourão lança a Campanha do Imposto de Renda em prol de entidades

O município de Campo Mourão lançou na manhã desta quinta-feira (19), a campanha “Imposto de Renda Solidário”, voltada a arrecadação da destinação do IR em prol de entidades socioassistenciais. O evento reuniu autoridades do município, empresários, contabilistas e representantes das entidades. Artistas da Associação Sou Arte e alunos da APAE fizeram apresentações cultural.

Por meio da campanha, o contribuinte pode destinar parte do imposto que pagaria para o governo federal para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e para o Fundo Municipal do Idoso (FMI) para que seja investido em projetos de entidades cadastradas. Referente ao período 2022/2023 Campo Mourão ficou em 4º lugar no Estado do Paraná em arrecadação.

“Além da solidariedade, a destinação do recurso demonstra a credibilidade que o contribuinte mourãoense tem dado à campanha e aos projetos sociais realizados pelas entidades. Com esse lançamento conclamamos a todos a colaborar para dobrarmos o valor nessa próxima campanha”, salientou o prefeito Tauillo Tezelli, ao lembrar que nos últimos anos a arrecadação para os fundos municipais cresceu 279%.

O representante do Fórum das Entidades, Silvio Paes, lembrou que não se trata de doação, mas de destinação do imposto que o contribuinte já tem que pagar. “Com as destinações esses recursos ficam no município e são repassados para instituições que desenvolvem um trabalho sério e de extrema importância com idosos, crianças e adolescentes”, reforçou. Atualmente nove entidades são beneficiadas com a arrecadação dos dois fundos.

COMO DOAR

A destinação no limite de até 6 por cento pode ser feita no ano anterior à declaração e ter o saldo abatido na hora de declarar. Sem custo para o contribuinte, parte do IR Pessoa Física e Jurídica podem ser destinados a projetos e fundos sociais que transformam a comunidade em diversas causas. O Paraná é um dos Estados que mais destinam recursos e, mesmo assim, ainda explora menos de 5% de todo o potencial existente para essas destinações.