PM apreende cerca de R$ 60 mil em contrabando ao abordar veículo na PR-317

A Polícia Militar de Campo Mourão apreendeu uma grande quantidade de mercadorias contrabandeadas do Paraguai, ao abordar um veículo GM/Kadet, na rodovia PR-317, próximo a Peabiru.

A ocorrência foi registrada na manhã de hoje, no momento em que a equipe do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, retornava do atendimento a uma denúncia envolvendo disparos de arma de fogo, entre Peabiru e o distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão.

O veículo Kadet, com um pneu furado, levantou suspeitas dos policiais. Feita a abordagem, os policiais encontraram no interior do automóvel, uma grande quantidade de mercadorias adquiridas de forma clandestina do Paraguai.

Foram apreendidos mais de 30 aparelhos celulares Xiaomi, grande quantidade de vinhos argentinos, receptores de TV, além de outros eletrônicos, avaliados em cerca de R$ 60 mil. Toda a mercadoria foi encaminhada para a Receita Federal de Maringá. O motorista, que seguia para Arapongas, foi liberado no local.