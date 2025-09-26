Campo Mourão terá corrida de rua e caminhada na natureza neste domingo

Campo Mourão será palco de duas grandes atrações esportivas e de lazer no domingo (28). Logo cedo, às 7 horas, acontece a 4ª etapa do Circuito de Corridas Fecam – Etapa Paraná Runners, com largada em frente ao Paraná Supermercado Família. A prova reúne percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km, nas categorias masculina e feminina, e promete movimentar centenas de atletas da cidade e região. Além de incentivar hábitos saudáveis, o evento também tem caráter social, com a arrecadação de leite destinado a famílias e instituições do município.

Já às 8 horas, no Salto Boicotó, será realizada a Caminhada Internacional na Natureza – Circuito Salto Boicotó, que já conta com mais de 1.000 inscritos. A iniciativa valoriza o turismo rural e a agricultura familiar, ao mesmo tempo em que promove saúde, lazer e contato com a natureza. A saída será nas proximidades da Comunidade Rural Boa Esperança (Rio da Várzea), reunindo participantes de diversas localidades.

Ambas as atividades contam com apoio da Prefeitura de Campo Mourão e reforçam o compromisso do município com o esporte, a qualidade de vida, a integração comunitária e o desenvolvimento sustentável.