Campo Mourão terá a 4º edição o Pint of Science – maior evento de divulgação científica do mundo

Entre os dias 13 e 15 de maio, Campo Mourão se junta simultaneamente a cidades como Dusseldorf (Alemanha), Houston (EUA), Londres (Inglaterra), e outras 500 cidades em 25 países para aprender sobre ciência de forma divertida e descontraída nos bares da cidade.

Em 2024 o Brasil é o país que terá o maior número de cidades participando do festival com 179 municípios de todas as regiões do país. Aproximar a ciência da sociedade de forma descontraída e acessível é o principal objetivo do festival, que busca estabelecer um diálogo aberto e informal entre os cientistas e o público, proporcionando uma experiência única e divertida.

“Em um mundo pós-Covid, a importância de discutir ciência se torna mais fundamental do que nunca. A pandemia destacou a necessidade urgente de compreensão científica, informação precisa e colaboração global”, acrescenta Almeida.

Em Campo Mourão a 4º edição terá algumas novidades. A primeira delas é um evento de lançamento que acontecerá na quinta-feira (09/05) às 19:31 no Passeio Seo Silvestre, com o título “Física Mágica”, com os professores os Oscar Rodrigues e Michel Corci da UTFPR explicando conceitos da física por meio de mágicas e experimentos lúdicos.

A outra novidade é a abertura oficial na segunda-feira (13/05) com uma noite dedicada às mulheres pesquisadoras. O evento ocorre segunda (13) no Eden Beer e Bendito Bar. Na terça-feira (14/05) no Cayenna Steak House e 609 bar, e na quarta-feira (15/05) no Santo Antônio Bar e Entorna Madalena Retrô. Não há reserva e o início é sempre as 19h30.

“Campo Mourão já abraçou o evento e o público também entendeu a proposta. É uma oportunidade descontraída de conhecer os trabalhos dos pesquisadores de Campo Mourão bem como de levar a ciência a todas as camadas da sociedade, em um formato que coloca a cidade em um evento simultâneo e internacional”, observa Eduardo Akira Azuma, coordenador local do evento.

Toda a programação será divulgada durante a semana.

Realização: IDEA5 e Centro Universitário Integrado

Apoio: UTFPR Campo Mourão; UNESPAR Campo Mourão; Faculdade Unicampo; CODECAM; SRI Centro Ocidental; Ecossistema de Inovação; Calvary Impact Hub; Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Campo Mourão.

ORIGEM

Da Inglaterra para o mundo – Em 2012, Michael Motskin e Praveen Paul, na época pesquisadores do Imperial College London, organizaram um evento chamado Encontro com pesquisadores, trazendo aos laboratórios pessoas acometidas por Alzheimer, Parkinson, doenças neuromusculares e esclerose múltipla para mostrar o tipo de pesquisa que estavam realizando.

A experiência foi tão inspiradora que os dois cientistas pensaram: por que os pesquisadores não podem sair de seus laboratórios para encontrar as pessoas? Foi assim que nasceu o Pint of Science, com a primeira edição acontecendo na Inglaterra em maio de 2013.