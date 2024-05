Procon fiscaliza peso dos botijões de gás em Campo Mourão

O Procon de Campo Mourão está em ação para garantir a precisão no peso dos botijões de gás adquiridos pelos consumidores. Uma equipe do órgão de defesa do consumidor está conduzindo pesagens em todas as revendedoras locais, assegurando que a quantidade de gás em cada recipiente esteja conforme anunciada.

A fiscalização está concentrada nos botijões de 13kg, comumente utilizados em residências e pequenos comércios locais. Em breve, serão realizadas inspeções em outros tamanhos e requisitos de botijões.

Essa iniciativa tem como objetivo proteger os direitos dos consumidores e promover a transparência nas transações comerciais. Qualquer irregularidade identificada durante as inspeções pode acarretar consequências sérias para as revendedoras, incluindo advertências, multas substanciais ou até mesmo o fechamento do estabelecimento, dependendo da gravidade da infração.

O diretor do Procon, Sidnei Jardim, afirmou: “É importante destacar que essa medida não foi tomada unilateralmente. Antes de implementá-la, o Procon realizou um colóquio com os proprietários de revendas de gás, onde discutiram a importância dessa fiscalização. Os proprietários reconheceram a relevância da ação, uma vez que as irregularidades podem ter origem na fabricação dos botijões.”

Em caso de reclamações ou denúncias, o atendimento pode ser agendado pelo telefone (44) 3525-2788 ou presencialmente na sede do Procon, localizada na Av. Comendador Norberto Marcondes, 1314, entre a 1ª Igreja Presbiteriana e o Colégio Estadual Marechal Rondon.