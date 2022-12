Casa pega fogo e mata criança carbonizada

Uma criança morreu carbonizada na cidade de Manoel Ribas após a casa pegar fogo. O incidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (14), por volta das 21h, na rua Projetada B, no bairro Santa Rita.

Segundo informações apuradas pela polícia, o fogo iniciou em um colchão. O menino de aproximadamente quatro anos não conseguiu sair da residência e morreu no local. Não houve outros feridos.

O Corpo de Bombeiros de Manoel Ribas foi até a casa e controlou as chamas, mas a criança já estava morta. Não há informações se havia mais pessoas na residência no momento. O corpo foi recolhido pelo IML de Ivaiporã. As circunstâncias do incêndio serão apuradas pela Polícia Civil.

Com informações: Lucas Herdt/NH Notícias