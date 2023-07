AMX amplia suas atividades em organização e arbitragem de Xadrez.

Conhecida pelos projetos sociais e de rendimento de aulas de Xadrez, em 2023 a Associação Mourãoense auxilia no fomento da modalidade em toda a região, por meio de parcerias em eventos. No sábado, 8 de julho, foi realizado na cidade de Cafelândia, o 2º Torneio Municipal de Xadrez, em parceria com a AMX, que enviou sua equipe de arbitragem.

Os outros eventos já realizados em 2023 foram: Classificatória do Paranaense de menores de Xadrez, na cidade de Campo Mourão (25/02) – organização AMX/FEXPAR; Classificatória do Paranaense de menores de Xadrez, na cidade de Manoel Ribas (11/03), organização AMX/FEXPAR; Circuito Sesc – Etapa Campo Mourão (01/04), organização SESC/AMX/FEXPAR; Circuito Sesc – Etapa Ivaiporã (06/05), organização SESC/AMX/FEXPAR.