Campo Mourão tem licitações agendadas

As nove licitações programadas pela administração municipal direta e indireta de Campo Mourão para os próximos dias foram divulgadas nesta sexta-feira (4/12) pela representação local do Observatório Social do Brasil (OSB). Todos os avisos de licitações são publicados no Órgão Oficial Eletrônico do Município.

No próximo dia 10, às 9 horas, a Fundação de Esportes (Fecam) realiza pregão presencial para aquisição futura de materiais esportivos para eventos oficiais. Já a prefeitura tem pregão presencial marcado para o dia 14, às 9 horas, destinado a aquisição de gêneros alimentícios (carnes, ovos e salsicha) para atendimento do Programa de Merenda Escolar da Secretaria da Educação e programas das Secretarias de Ação Social, Secretaria da Saúde e Secretaria do Desenvolvimento

Econômico/Corpo de Bombeiros para consumo durante o ano de 2021 (registro de preços).

No mesmo dia, às 10 horas, será realizado pregão presencial para a aquisição de gêneros alimentícios (leite e derivados) para atendimento ao Programa da Merenda Escolar da Secretaria da Educação e programas das secretarias de Ação Social, da Saúde, de Obras e Serviços Públicos e do Desenvolvimento Econômico/Corpo de Bombeiros para consumo durante o próximo ano (registro de preços).

No dia 15, a prefeitura de Campo Mourão realiza mais dois pregões presenciais: 9 horas – aquisição de gêneros alimentícios (pães) para atendimento do Programa da Merenda Escolar da Secretaria da Educação e atendimento aos programas das secretarias de Ação Social, da Saúde, de Obras e Serviços Públicos e do Desenvolvimento Econômico/Corpo de Bombeiros para consumo durante o ano de 2021 (registro de preços); 10 horas – aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti) para atendimento do Programa de Merenda Escolas da Secretaria da Educação e programas das secretarias de Ação Social, da Saúde e do Desenvolvimento Econômico/Corpo de Bombeiros para consumo durante o próximo ano.

Mais dois pregões presenciais estão programados pela prefeitura de Campo Mourão para o dia 16: 9 horas – aquisição de gêneros alimentícios (óleo de soja, sal, vinagre, etc.) para atendimento do Programa de Merenda Escolar da Secretaria da Educação e programas das secretarias de Ação Social, da Saúde, de Obras e Serviços Públicos, do Planejamento, da Fazenda e Administração e do Desenvolvimento Econômico/Corpo de Bombeiros para consumo em 2021; 10 horas – aquisição de carimbos para atender as necessidades das secretarias municipais.

No dia 17, às 9 horas, acontece pregão presencial destinado a contratação de empresa para troca e manutenção de extintores e afins para secretarias municipais. Já no dia 21, às 9 horas, a prefeitura realiza tomada de preços para a para execução de serviço de manutenção nas unidades de ensino: Amor Perfeito, Doce Magia, Menino Jesus, Pequenos Brilhantes e na escola municipal Paulo VI.

A Câmara de Vereadores marcou pregão presencial para contratação de empresas especializadas para a confecção de materiais gráficos, carimbos, crachás, placas, molduras, moções e adesivos de identificação para uso do Poder Legislativo. Será no dia 14, às 9 horas.