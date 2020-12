Chegada do Papai Noel, neste domingo, em espetáculo online

A tradicional chegada do Papai Noel em Campo Mourão acontece neste domingo (6/12), às 20 horas, durante a apresentação online do espetáculo “Um Natal de Virtudes” pela Associação Sou Arte (ASA). A transmissão ao vivo será pelo Canal do Youtube do Espaço Sou Arte e o espetáculo faz parte do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/2020”.

Em razão da pandemia de Covid-19 e das restrições determinadas pelos órgãos de saúde, a apresentação do espetáculo na praça São José – que desde 2017 reunia de milhares de pessoas – foi substituída por espetáculo em estúdio – ao vivo – transmitido pela internet. “A pandemia que desde o começo do ano assola o Brasil e o mundo obrigou-nos a adequar toda a programação do projeto Campo Mourão – Cidade Natal/2020. Mas a importante data não passará em branco no Município. A programação cultural ganhou um novo formato e atrações é que não faltam”, explica Edilaine Maria de Castro, diretora executiva da Associação Sou Arte (ASA).

Dezesseis artistas da companhia sediada em Campo Mourão vão participar do espetáculo natalino. Além da mensagem contida no enredo da produção, direcionada a todas as faixas etárias – mas de forma especial às crianças – destaque também para os cenários, o clima de encantamento e a riqueza visual dos figurinos.

É o quarto ano que o projeto “Campo Mourão – Cidade Natal” é realizado através da captação de recursos junto a empresas por meio da Lei Federal de Incentivo a Cultura (Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura). As empresas patrocinadoras destinam parte do Imposto de Renda devido ao projeto, através da Lei Nacional de Incentivo à Cultura.

Neste ano, o projeto conta com a adesão da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. A prefeitura de Campo Mourão, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) apoiam a realização do projeto.

ATRAÇÕES

Outra adequação provocada pela pandemia foi a substituição do tradicional Cortejo Natalino na avenida Irmãos Pereira pela realização de três carretas, sempre a partir das 19h30min, com o seguinte cronograma: dia 11/12 – Distrito de Piquirivaí e Vila Guarujá; dia 16/12 – Jardim Araucária, Jardim Tropical, Conjunto Perdoncini e Centro; e dia 23/12 – Jardim Lar Paraná e Centro de Campo Mourão.

A programação manteve a tradicional Mostra Cultural, mas as apresentações serão através de lives em estúdio, com transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube do Espaço Sou Arte. A Mostra Cultural vai acontecer nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro, sempre a partir das 20 horas.