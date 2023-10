União Paranaense dos Estudantes elege novo presidente

Com 98% dos votos válidos na Chapa 2 – “Unidade para Reconstruir o Paraná”, João Scandolara foi eleito o novo presidente da UPE. João, com 19 anos, é natural do sudoeste paranaense e estudante de Psicologia. Agora, ele terá a missão de liderar as lutas do movimento universitário em nosso estado.

Natural de Francisco Beltrão, onde começou sua militância ainda no ensino médio, João foi eleito presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas no congresso de refundação da entidade. Na graduação, preside o DCE Estadual da Universidade Paranaense, faz parte da Coordenação Nacional dos Estudantes de Psicologia (CONEP) e liderou a campanha do congresso da UNE na região sudoeste.

A UPE – União Paranaense de Estudantes foi fundada em 1938 e tem em seu histórico lutas grandiosas, como a campanha “O Petróleo é Nosso”, na década de 50. Com o golpe militar de 1964 e principalmente após 1966, quando passou a ser dirigida por correntes de esquerda, a UPE organizou os estudantes na luta pela educação pública e pela democracia. Com o Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, a entidade foi fechada. No entanto, voltou com toda a força no processo de redemocratização, desempenhando papel importante na campanha das Diretas-já. Na legalidade, a UPE reconquistou sua sede histórica, o Palácio dos Estudantes.