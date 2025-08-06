Campo Mourão se destaca como referência no apoio ao MEI

Campo Mourão vem se firmando como referência no apoio a microempreendedores e no fortalecimento da política pública de fomento ao empreendedorismo na região, graças ao trabalho desenvolvido pela Prefeitura, através da Casa do Empreendedor. Nesta segunda-feira (4), a unidade, que possui atuação reconhecida e certificação internacional ISO 9001, recebeu a visita institucional de Sônia Aparecida Ribeiro, responsável pela Sala do Empreendedor de Luiziana, como parte de um projeto estratégico do Sebrae/PR.

A visita reforça o papel da Casa mourãoense como centro de excelência no atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), oferecendo suporte técnico, capacitações e orientações que facilitam a formalização e a sustentabilidade dos pequenos negócios. Só em 2025, a unidade já recebeu gestores de municípios como Altamira do Paraná e Mamborê.

Criado pela Lei Complementar nº 123/2006, o regime do MEI permite que trabalhadores autônomos com faturamento anual de até R$ 81 mil se formalizem, garantindo CNPJ, emissão de notas fiscais, acesso a crédito e cobertura previdenciária. A Casa do Empreendedor desempenha papel crucial nesse processo, oferecendo atendimentos qualificados, com foco na desburocratização e no uso de tecnologia.

A unidade realiza mais de 120 mil atendimentos por ano e é uma das responsáveis por Campo Mourão liderar o ranking estadual do Índice de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios Municipal (IDAN-M). A Casa integra a rede de Salas do Empreendedor, resultado de parceria entre o Sebrae/PR e as prefeituras.

Entre os serviços oferecidos estão: formalização de MEI, orientações sobre obrigações legais, acesso a linhas de crédito, emissão de nota fiscal eletrônica e oficinas práticas sobre temas como marketing digital. Toda a estrutura é gerida com base nas diretrizes da ISO 9001, o que garante eficiência, qualidade e melhoria contínua nos processos.

Mais do que um espaço de atendimento, a Casa do Empreendedor de Campo Mourão tornou-se um centro de transformação econômica e inclusão produtiva, fortalecendo o empreendedorismo local e inspirando municípios vizinhos a seguirem o mesmo caminho.