Associação Comercial de Engenheiro Beltrão promove sorteio da campanha para o Dia dos Pais

Com o tema “Neste Dia dos Pais, compre no comércio local e concorra a prêmios!”, a Associação Comercial e Empresarial de Engenheiro Beltrão (ACIEB) está realizando a Campanha do Dia dos Pais 2025.

O objetivo de fomentar as vendas no comércio local e valorizar os pais da comunidade local. A campanha está em andamento desde a segunda quinzena de julho com a participação de diversas empresas associadas e não sócias.

A cada compra nas lojas participantes, o consumidor recebe um cupom para concorrer ao sorteio de diversos prêmios, incluindo 2 vale-compras de R$ 300 reais, 1 vale compras de R$ 100 reais, kits especial churrasqueiro personalizado para pais e brindes diversos.

O sorteio acontece no próximo sábado, 9, às 16h, na Praça Central, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da entidade.

Segundo o presidente da ACIEB, Douglas Nogari, a campanha foi pensada para homenagear os pais e, ao mesmo tempo, estimular a população a valorizar os empreendedores da cidade.

“O comércio de Engenheiro Beltrão tem qualidade, variedade e bons preços. Comprar aqui é uma forma de fortalecer a economia local, manter empregos e apoiar quem investe na nossa cidade”, destacou.

Além dos prêmios, as lojas participantes oferecem promoções e condições especiais de pagamento durante o período.