Campo Mourão representado com 104 alunos-atletas nos JEPs em Roncador

Começou nesta quinta-feira (26) e vai até terça-feira (31), a fase regional dos 68º Jogos Escolares do Paraná (JEPs), em Roncador. O município de Campo Mourão está representado na competição por 104 alunos-atletas entre 15 e 17 anos (Categoria A) de 10 estabelecimentos de ensino das redes estadual e particular.

Os JEPs são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio dos Núcleos Regionais de Educação e dos municípios. A Fundação de Esportes de Campo Mourão, em parceria com a empresa Expresso Nordeste, garantiu o transporte dos atletas.

Campo Mourão disputa nas modalidades de basquetebol masculino, com 10 atletas; Futsal feminino e masculino (24); Handebol feminino e masculino (28); Voleibol feminino e masculino (24); Atletismo (10); Tênis de mesa feminino e masculino (10) e Xadrez, com 10 enxadristas.

“Apesar da queda no número de participantes em relação a última edição antes da pandemia, é muito gratificante a volta dos jovens ao esporte”, diz a coordenadora dos Jogos, Marcia Tomadon, da Superintendência Geral do Esporte.

Os campeões das fases regionais se classificam para a etapa macrorregional, que será entre os dias 15 e 19 de junho nas cidades de Pontal do Paraná, Pinhão, Dois Vizinhos, Medianeira, Pitanga, Terra Boa, Ibiporã e Siqueira Campos. As fases finais acontecem em julho, em Campo Mourão (15 a 17 anos) e Pato Branco (12 a 14 anos).