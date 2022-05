Assinada ordem de serviço para construção do Centro Transitório de Animais Domésticos Vitimados

O prefeito Tauillo Tezelli assinou, na quinta-feira (26), a ordem de serviço com a empresa vencedora da licitação para construção do Centro Transitório de Animais Domésticos vítimas de maus tratos. O investimento é de R$ 1,6 milhão (convênio com governo do Estado), com contrapartida de R$ 67,4 mil do município. Será a primeira unidade do gênero do Estado e foi viabilizada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo.

“É mais uma ação marcante na história de Campo Mourão que conseguimos graças a essa boa parceria que temos com nossos deputados e com o governo do Estado. É um volume de investimento que o município não tem condições de arcar para sanar um problema sério, por isso estamos muito felizes por mais essa obra”, salientou o prefeito.

A obra será edificada na Vila Guarujá, em área em que o município mantém o Canil Municipal. Nesta semana já foi iniciada a terraplanagem no local. A unidade que será construída obedecerá uma série de normas exigidas pela atual legislação. Vai desde questões ambientais, limpeza, materiais utilizados e tratamento de dejetos, assim como espaço necessário para abrigar os animais com qualidade de vida.

“Hoje não pode mais existir canil, por isso o projeto custa caro em razão das exigências legais”, explica a vereadora Elvira Schen, voluntária da causa animal no município. Ela lembra que animais soltos nas ruas se tornaram um problema de saúde pública e o município responde, inclusive, ação judicial para dar solução. Abandonar animais nas ruas é crime e além de multa, o responsável pode responder criminalmente.