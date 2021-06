Estacionamento rotativo será debatido na reunião da Acicam, nesta quarta-feira

Sob a presidência de Ben-Hur Berbet, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza nesta quarta-feira (30/6), a partir das 18h30 a reunião mensal ordinária. O encontro acontecerá de forma híbrida, com público limitado e transmissão online pela rede social da instituição (www.facebook.com/acicamcm).

Entre os assuntos que serão tratados na reunião destacam-se o lançamento da campanha promocional do Dia dos Pais e a implantação pela prefeitura do estacionamento rotativo na área central da cidade, que começa a funcionar em meados de julho. O tema será abordado pelo diretor do Departamento de Trânsito do Município (Diretran), Luiz Antonio Sminka, que vai detalhar a forma de funcionamento do estacionamento regulamentado, tarifas, área de abrangência e outros detalhes.

A campanha promocional do Dia dos Pais encerra o projeto “Três Amores”, desenvolvido pela Acicam. Através do projeto já foram realizadas campanhas promocionais no Dia das Mães (em maio) e no Dia dos Namorados (em junho), com o sorteio de inúmeros prêmios.

Na campanha do Dia dos Pais, a campanha vai sortear 10 kits de beleza (no valor de R$ 80,00 cada), 10 vale compras no valor de R$ 300,00 e uma cervejeira. O sorteio está marcado para o dia 13 de agosto e as empresas que participam da promoção estão identificadas por cartazes da campanha.

Os cupons preenchidos pelos consumidores nas três campanhas – do Dia das Mães, do Dia dos Namorados e do Dia dos Pais – concorrem no sorteio de uma moto zero quilômetro no dia 9 de setembro.

O projeto “Três Amores” tem o patrocínio da Coamo Alimentos, Sicredi, Unimed/Campo Mourão, Sicoob e da Coopercard.