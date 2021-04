Atletismo mourãoense incluído em Calendário Nacional de Camping de Treinamento

Campo Mourão está oficialmente reconhecida e incluída como um dos três campings de treinamento e calendário nacional da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Assim, junto com Lavras (Minas Gerais) e Oiricuri (Pernambuco), outros também tradicionais centros da modalidade, Campo Mourão passará a ter apoio técnico e logístico da CBAt. Esta decisão foi anunciada na segunda-feira (5).

Desta forma, estes campings passam a ser oficiais. “É o reconhecimento que tanto mereciam”, comenta Wlamir Motta Campos, Presidente do Conselho de Administração da CBAt. O camping é um local onde os atletas contarão com a realização de testes e avaliações promovida pelo Laboratório Olímpico nas áreas de bioquímica, fisiologia e biomecânica, entre outras, conforme acordado previamente com treinadores e atletas, bem como outras atividades específicas desenvolvidas para os grupos de revezamentos.

O Camping de Atletismo de Campo Mourão é organizado pelo Instituto de Atletismo de Campo Mourão (IACM), em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Mourão (Fundação de Esportes – Fecam) e apoio institucional da Federação de Atletismo do Paraná (FAP), realizado anualmente no mês de dezembro, que já vai para a sua quinta edição, com a presença de atletas de mais de 10 Estados Brasileiros. O organizador é o professor Paulo Cesar da Costa, o Paulinho, com atividades que reúnem normalmente dezenas de atletas.

“Estes campings contam com treinamentos e cursos para treinadores e atletas, principalmente na área da iniciação e alto rendimento, e agora somos um camping reconhecido nacionalmente. Vem a cidade treinadores de renome, atletas olímpicos, enfim, prestigiando, repassando conhecimento, tudo isto é de fundamental importância para nós, sem dúvida alguma”, informa Paulinho.