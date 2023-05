Campo Mourão realizará pela 3ª vez o “Pint Of Science”

Pela terceira vez Campo Mourão estará entre as 123 cidades brasileiras que vão realizar o maior festival de divulgação científica do mundo: o “Pint of Science”. O festival será em bares de 22 países, como França, Holanda, Inglaterra e Hungria, simultaneamente nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2023.

A fórmula de sucesso do evento, que surgiu no Imperial College of London em 2012, é muito simples: bons cientistas, organização por voluntários, linguagem popular e ambiente descontraído. Campo Mourão inova neste ano ao trazer uma noite somente com a temática “Mulheres pesquisadoras” e no encerramento com o tema “Indústria e Ciência”, em comemoração ao Dia da Indústria.

“O evento é importante para estimular e popularizar o conhecimento científico entre a população, além de colocar mais um evento internacional em nossa cidade, prestigiando nossos professores e pesquisadores”, observa o coordenador local do Pint of Science, Eduardo Akira Azuma, que é secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

PROGRAMAÇÃO:

Segunda-feira (22/05)

No Quintal (Av. Comendador Norberto Marcondes, 1033):

• Redes sociais e econômicas: você não apenas as utiliza como faz parte delas! Com Alane Marie de Lima – Doutora em Ciência da Computação – UTFPR

• Tá fora da casinha? Como a arquitetura influencia sua vida? Com Franciane Schreiner da Mota – Mestre em Metodologia de Projetos – UNICAMPO

Santo Mé (Av. Goioerê, 1634):

• E a trigonometria invadiu a economia! Com Aline de Queiroz Assis Andreotti Pancera – Doutora em Ciências Econômicas – UNESPAR

• Você acha que seu intestino te trai em certas situações? A neurociência explica! Com Mariana Felgueira Pavanelli – Doutora em Biociências e Fisiopatologia – INTEGRADO

Terça-feira (23/05)

609 (Av. José C de Oliveira, 1545):

•Conversando com o futuro: a incrível jornada do ChatGPT no mundo da inteligência artificial. Com Diego Bertolini – Doutor em Ciência da Computação – UTFPR

• Herança digital – o que acontece com o meu facebook quando eu morrer? Com Jaqueline da Silva Paulichi – Doutoranda em Ciências Jurídicas – UNICAMPO

Entorna Madalena Cervejaria Retrô (Av. Guilherme de Paula Xavier, 2446):

• Física “Mágica” Com Oscar Rodrigues dos Santos – Pós Doutor em Física – UTFPR

• Da boca ao coração: o dentista pode salvar sua vida! Com Flavio Roberto Machado Justo – Mestre em Periodontia – INTEGRADO

Quarta-feira (24/05)

Cayenna Steak House: (R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1401)

• A indústria Agro é Tech. Com Fernando Yukio Mizote – Engenheiro de Controle e Automação Industrial – PRO SOLUS

• A tecnologia no agronegócio – Da cervejinha ao tira gosto. Com João Rafael De Conte Carvalho de Alencar – Doutor. em Agronomia – INTEGRADO

Eden Beer (R. Araruna, 1460):

• Convenção das Bruxas – mulheres, a ciência moderna e o empreendedorismo.Com Leila Cottet – Pós Doutora em Química – SEBRAE

• Construindo pontes entre a ciência e a indústria. Com Nabi Assad Filho – Mestre Ecologia em – UNESPAR

Realização: – Ecossistema de Inovação de Campo Mourão; – SRI Centro Ocidental Pr; Câmara Temática de Indústria, Tecnologia e Inovação (CODECAM); Centro Universitário Integrado; Faculdade Unicampo; Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Campo Mourão; UNESPAR Campus de Campo Mourão e UTFPR Campus de Campo Mourão. Apoiadores: IDEA5 e Centro Universitário Integrado.