Copel propõe elaborar planejamento de ações para retirada de fios abandonados em Campo Mourão

Por cerca de duas horas vereadores, empresas de telefonia, de TV a cabo, operadoras de internet, Aneel, Anatel e representantes da Copel, debateram em uma audiência pública, o problema do excesso de fios de telecomunicações deixados amarrados em postes, caídos em vias públicas ou abandonados em canteiros centrais de Campo Mourão.

Os representantes da Copel propuseram – durante a audiência pública solicitada pelo vereador Marcio Berbet – se reunir nos próximos dias com a administração municipal e elaborar um planejamento de ações na cidade.

A situação caótica dos fios abandonados pelas empresas fez mais uma vítima neste final de semana. No último domingo (14), uma mulher de 40 anos teve ferimentos graves, após se enroscar em fios pendurados entre as ruas Laurindo Borges e Panambi. Ela andava de bicicleta pela Avenida Comendador Norberto Marcondes quando foi surpreendida pela fiação pendurada. Os cabos teriam enroscados no pescoço da vítima levando ao chão.

Além de se ferir no pescoço e no rosto com os fios, ela também teve escoriações pelo corpo com a queda no asfalto. A vítima – do pouco caso das empresas de telefonia, internet e tv a cabo – foi socorrida por populares e em seguida encaminhada pelo Samu, ao hospital onde recebeu atendimento.

No ano passado, um motociclista de 34 anos sofreu ferimentos moderados ao enroscar o pescoço em uma fiação de rede telefônica, que havia se soltado do poste. O motociclista seguia pela Rua Panambi, sentido Perimetral/Cidade Alta II quando também foi surpreendido pela fiação solta na rua. A vítima teve ferimentos generalizados e precisou

ser encaminhado ao hospital.

“A retirada dos cabos em desuso cabe às operadoras e as provedoras, ou seja, as prestadoras de serviços de telefonia e internet. A Copel participar da audiência e se eximir dessa responsabilidade não é cabível. Está na legislação, a Companhia Paranaense de Energia pode e deve retirar a fiação caída que ofereça risco. Estamos aqui para buscar soluções, o que não podemos é se eximir de responsabilidade existente dentro da legislação. Temos de sair dessa audiência com respostas e planos de trabalhos para que seja resolvido o problema”, criticou o vereador Marcio Berbet, autor do pedido da audiência pública.

Desde que assumiu o mandato, em janeiro de 2021, ele tem sido rigoroso na cobrança de uma solução definitiva para o problema. Mas a situação não se resolve. Existe, inclusive, Lei na cidade que trata o caso, mas as empresas responsáveis pelos cabos adotam medidas resolutivas. Mesmo com multas já aplicadas pelo município.

“O que não pode acontecer é participarmos e debatermos em mais uma audiência pública, iniciarmos um trabalho e não dar continuidade. Se o trabalho de limpeza tivesse sido contínuo, talvez não tivesse resolvido o problema da cidade inteira, mas não teríamos mais vítimas desse problema com fiação soltas ou abandonadas em toda a cidade”,

comentou Berbet.

Ao final da audiência, os representantes da Copel propuseram se reunir – nos próximos dias – com a administração municipal para elaborar um planejamento de ações em Campo Mourão.