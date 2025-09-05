Campo Mourão realiza desfile da Independência neste domingo, 7 de setembro

O aniversário de 203 anos da Independência do Brasil será marcado em Campo Mourão pelo tradicional desfile cívico na Avenida Irmãos Pereira, a partir das 8h30. Durante a Semana da Pátria a rede municipal de ensino realizou atividades sobre o tema com os estudantes.

Como é feito todos os anos, será montado o palco na esquina da Rua São Paulo, onde as autoridades municipais acompanharão o desfile de 38 instituições confirmadas. Corporações militares (Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar) vão abrir o desfile.

Para o evento, a partir das 7 horas de domingo serão interditadas as ruas de acesso à Avenida Irmãos Pereira, entre as ruas São José e Brasil, até o término da parada. No mesmo período, o acesso para o estacionamento da Catedral São José estará liberado apenas pela Avenida Capitão Indio Bandeira.

O Dia da Independência é uma das datas comemorativas mais importantes da história do Brasil. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro I deu início a trajetória como nação independente em ato às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. Atualmente, 7 de setembro é feriado nacional, marcado por atos cívicos na maioria das cidades brasileiras.