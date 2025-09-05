Acrobacias com bikes marcam abertura dos Jogos Primários

Exibições com bicicletas realizadas pela equipe Showtime BMX marcaram a abertura da 21ª edição dos Jogos Primários de Campo Mourão, na noite desta quinta-feira (4), no Ginásio de Esportes JK. As acrobacias realizadas pelos cicilistas empolgaram o público que lotou o ginásio para prestigiar o evento.

O prefeito Douglas Fabrício participou da tradicional cerimônia, que contou com o acendimento da pira e juramento do atleta. Alunos e professores das 30 instituições de ensino das rede municipal e particular participaram do evento. Também estiveram presentes a presidente da Fundação de Esportes, Karla Tureck, a secretária municipal da Educação, Marina Barbosa, além dos vereadores Geraldo Teixeira e Márcio Berbet.

Os Jogos Primários vão até dia 26 de setembro e reúne mais de 5.000 alunos do 1º ao 5º ano, entre 6 e 11 anos. No total são 16 modalidades esportivas. “O esporte é uma importante ferramenta para ajudar na formação das crianças, pois além da atividade física proporciona inclusão, interação, fortalece laços e incentiva hábitos de vida saudável”, disse o prefeito Douglas, ao declarar abertos os Jogos.

Realizados anualmente, os Jogos Primários são organizados pela Fecam em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. “É contagiante ver que algo simples como uma atividade esportiva é tão significativa no desenvolvimento na área educacional, social, de saúde e de cidadania. Por isso trabalhamos e nos empenhamos para manter a realização dos Jogos Primários, a cada ano melhorando a organização”, completa Karla.