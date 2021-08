Município notificou empresa que executa troca de grama em canteiros

A empresa que executa serviços de troca de grama nos canteiros das avenidas Afonso Botelho, Guilherme de Paula Xavier e Jorge Walter recebeu duas notificações da administração municipal de Campo Mourão com prazos para adequação ao previsto no contrato. Nesta quarta-feira (18), a empresa executa a limpeza na Avenida Jorge Walter.

Segundo a secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Shelly Nogueira, no dia 27 de julho a empresa foi notificada a corrigir o alinhamento do plantio da grama ao nível do meio fio. Já no dia 9 de agosto, a notificação foi pela falta de limpeza do entorno do canteiro na Avenida Jorge Walter, onde ficou acumulado terra e restos de grama.

“É importante lembrar que a empresa ainda está dentro do prazo para conclusão do serviço e ainda não recebeu o pagamento. Como a fiscalização é feita regularmente pela Seama, nos antecipamos nas notificações para que os problemas constatados sejam resolvidos”, explicou a secretária.

Ela acrescenta que a varrição das sarjetas e irrigação da grama é realizada pelo município. “A estiagem e a geada fizeram retardar o desenvolvimento da grama, mas a irrigação é feita diariamente”, acrescenta a secretária. Sobre as notificações e exigências do contrato também foram repassadas informações solicitadas pela Câmara de Vereadores.

A troca de grama, segundo a secretária, visa reduzir o custo de manutenção. O mesmo serviço já foi realizado há mais de dois anos nas avenidas João Bento, José Custódio de Oliveira, Goioerê e Comendador Norberto Marcondes. O valor do contrato é R$ 137 mil.

A Seama reforça a orientação para que a população não descarte lixo, entulhos ou galhadas nos canteiros das avenidas. “Se a pessoa for flagrada fazendo esse tipo de descarte receberá multa”, adverte a secretária.