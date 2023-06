Campo Mourão realiza a 15ª Conferência de Assistência Social

“Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”. Esse é o tema da 15ª Conferência Municipal de Assistência Social que o Conselho Municipal de Assistência Social em parceria com o município realiza nesta quarta-feira (21), no Centro da Juventude. O objetivo é avaliar o contexto da Política de Assistência Social no Município.

A Conferência Municipal tem por objetivo conferir, analisar, reavaliar a Política de Assistência Social do Município. A proposta é levantar demandas e elencar prioridades e metas para atendê-las, visando o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

O encontro reúne profissionais de diversas Políticas Públicas Municipais e Estaduais, Entidades Socioassistenciais, Trabalhadores do SUAS, representantes dos Conselhos de Psicologia, Serviço Social e de Direito, usuários da Política de Assistência Social e representantes do Sistema de Justiça.

A secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan, ressalta a importância da participação da população no planejamento e avaliação da execução da política pública de assistência social. “Nesta conferência serão elaboradas propostas que serão enviadas aos governos estadual e federal para embasar o planejamento das políticas de assistência social”, explica.