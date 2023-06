Motociclista fica ferido em acidente de trânsito

O condutor de uma motocicleta Honda Biz ficou ferido ao bater em um veículo VW/Voyage. O acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, 21, na avenida Jorge Walter, esquina com a rua Peabiru.

Segundo as informações, os dois veículos seguiam pela avenida e a colisão ocorreu no momento em que o motorista do automóvel fez a conversão para acessar a rua Peabiru.

Ele não percebeu a aproximação da moto e, com o choque, o motociclista caiu. A vítima foi atendida pelo Siate e encaminhada com escoriações ao hospital. A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou as partes sobre os devidos procedimentos.