Campo Mourão no Prato atrai comitiva de Marechal Cândido Rondon

Uma comitiva de 14 empresários do setor de gastronomia do município de Marechal Candido Rondon veio a Campo Mourão na noite de quinta-feira (9), exclusivamente para conhecer o Festival Campo Mourão no Prato. O grupo foi recepcionado na Casa do Empreendedor. Representantes da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon integraram a comitiva.

Os empresários visitantes possuem um núcleo que discute o setor de gastronomia em busca de soluções comuns. Ao saber do Festival em Campo Mourão, organizaram uma comitiva para conhecer e replicar o modelo no município que fica na região oeste do Estado.

Nesta segunda edição, no formato presencial, o Festival foi ampliado para todo segmento de alimentação e bebidas que aderiram ao convite e se inscreveram para participar. No total 31 empresas participam do festival. Somente nos três primeiros dias foram vendidos quase 900 pratos. A página do festival no Instagram, saiu do zero para 3.300 seguidores em menos de uma semana, totalmente orgânico.

“Notadamente, o festival já é um sucesso e tem movimentado o setor, fomentando a economia local. O sucesso só é possível graças ao modelo associativista de organização do evento, em uma quádrupla hélice, ou seja, o poder público, junto a sociedade civil organizada e a universidade e, por outro lado, a iniciativa privada, liderada pela Acicam, que são as empresas que aderiram a ideia e estão participando”, destaca o diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Rosinaldo Nunes Cardoso.

O Festival começou dia 3 e vai até dia 17 de fevereiro. Para saber quais empresas estão participando e o cardápio, basta entrar no Instagram, na página @cmnoprato.