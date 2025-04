Campo Mourão mostra que criatividade também move a economia

Como parte da programação do Dia Mundial da Criatividade, celebrado em 21 de abril, o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (IPPLAN) promoveu uma importante ação voltada ao fortalecimento da economia criativa no município: o mapeamento da geração de empregos formais no setor. A iniciativa integra os esforços do Instituto em ampliar a visibilidade das atividades criativas como vetor estratégico para o desenvolvimento local.

A economia criativa é composta por atividades baseadas no capital intelectual, cultural e na criatividade que geram valor econômico. Envolve segmentos como design, música, artes cênicas, audiovisual, gastronomia, moda, publicidade, tecnologia da informação, entre outros. Mais do que expressão cultural, trata-se de um setor dinâmico que impulsiona inovação, gera renda e fortalece identidades locais.

Levantamento feito pelo IPPLAN com base na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), em 2022, o município teve empregos gerados em 13 categorias da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) ligadas ao setor criativo: design, teatro (artes cênicas), artesanato, música, audiovisual, tecnologia da informação e comunicação (TIC), festas e celebrações, gastronomia, publicidade, patrimônio e artes, editorial e pesquisa & desenvolvimento (P&D).

Os dados de 2023 reforçam a relevância do setor. Campo Mourão contabilizou 31.325 empregos formais no ano, dos quais 1.356 são da economia criativa — o que representa 4,36% do total. Esse grupo de atividades apresentou um crescimento médio de 14% na geração de empregos nos últimos três anos, demonstrando sua resiliência e capacidade de expansão mesmo diante dos desafios econômicos nacionais.

Outro dado expressivo está no número de empresas: de acordo com o Ministério da Economia, Campo Mourão possui 16.158 empresas ativas em 2025. Destas, 2.351 pertencem ao setor da economia criativa, correspondendo a 14,6% do total — um percentual acima da média nacional e um indicativo claro da força do setor no ambiente empresarial local.

Para o presidente do IPPLAN, Carlos Facco, o mapeamento é um passo importante na valorização da economia criativa no município. “Essa ação em alusão ao Dia Mundial da Criatividade é mais que simbólica. Ela traz luz a um setor que movimenta a economia, gera empregos de qualidade e valoriza o talento local. Ter dados precisos nos permite criar políticas públicas mais eficazes, fomentar o empreendedorismo criativo e atrair investimentos para a cidade”, observa.

O Dia Mundial da Criatividade e Inovação é uma data global das Nações Unidas que visa conscientizar sobre o papel fundamental da criatividade na solução de problemas econômicos, sociais e culturais. Ao propor ações como o mapeamento da economia criativa, o IPPLAN reforça seu compromisso com uma cidade mais inteligente, inclusiva e inovadora.