CM participa da 1ª etapa dos Jogos Paradesportivos do Paraná, em Foz do Iguaçu

Desta quarta-feira (24) até domingo (27), Campo Mourão participará da primeira etapa dos Jogos Paradesportivos do Paraná (Parajaps), realizada em Foz do Iguaçu. Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Esporte, a competição é uma das mais importantes do calendário esportivo inclusivo e reúne centenas de atletas com deficiência de diversas cidades.

A delegação mourãoense, composta por 27 atletas, oito dirigentes e membros da comissão técnica, representará a cidade em três modalidades: basquete em cadeira de rodas (misto), futsal para atletas com deficiência intelectual (masculino) e golf 7 (masculino e feminino).

A estreia das equipes mourãoenses acontece já nesta quarta-feira (23), com o basquete em cadeira de rodas enfrentando a equipe de Castro às 17 horas. Na quinta-feira (24), os atletas voltam à quadra às 11 horas contra Umuarama. O futsal também tem confrontos importantes: na sexta-feira (25), joga às 8h contra Rosário do Ivaí e às 14h contra Astorga. Já o golf 7 inicia suas disputas no sábado (27), a partir das 8h.

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), tem investido no fortalecimento e ampliação das modalidades paradesportivas no município. “A participação nos Parajaps é mais uma demonstração do compromisso de Campo Mourão com o esporte inclusivo e com a valorização dos atletas com deficiência”, ressalta a Diretora-Presidente da Fecam, Karla Tureck.